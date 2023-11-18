Almanya 2-3 Türkiye (GENİŞ ÖZET) Milli takım Panzerleri yıktı!

A Milli Takımı'mız hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Berlin'de oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı'mız 3-2 kazandı.

Milli Takım'ın galibiyeti getiren gollerini Ferdi, Kenan ve Yusuf Sarı'dan geldi.

Almanya'nın golleri Kai Havertz ve Niclas Füllkrug'den geldi.

MONTELLA 3'TE 3 YAPTI!

A Milli Futbol Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK KEZ TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI

Alman Milli Takımı ile 72. kez görev yapan Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan ilk kez Türk Milli Takımı'na karşı forma giydi. Alman ekibinin kaptanı da olan 33 yaşındaki İlkay, Alman Milli Takımı'nda 18 gol kaydetti.

TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Türk futbolseverler, özel maçta Almanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı Berlin'de yalnız bırakmadı. Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Stadyumun büyük çoğunluğunu oluşturan taraftarlar, 90 dakika boyunca Ay-yıldızlılara destek oldu.

KENAN YILDIZ VE YUSUF SARI'DAN İLK GOL

Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı, milli forma ile ilk gollerini Almanya karşısında attı. Almanya ile oynanan hazırlık maçında milli formayı 2'nci kez giyen Kenan Yıldız, 45+2'nci dakikada A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydetti. Milli formayı 3'üncü kez giyen Yusuf Sarı ise 71'inci dakikada penaltıdan attığı gol ile Ay-yıldızlıların üçüncü golünü attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Henrichs pasını ceza sahası içindeki Sane'ye aktardı. Sağ çaprazdaki Sane'nin penaltı noktasına gönderdiği pasa Havertz'in sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

12'nci dakikada orta sahada topla buluşan Yusuf Yazıcı ceza sahasına doğru ilerledi. Yusuf'un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta çıktı.

17'nci dakikada sağ kanattaki Ferdi Kadıoğlu pasını Kenan Yıldız'a aktardı. Kenan Yıldız'ın topu sürdükten sonra ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.

38'inci dakikada Abdulkerim Bardakcı'nın savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Ferdi Kadıoğlu topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Ferdi'nin sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleci Trapp'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

45+2'nci dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla arka direkteki Kenan Yıldız buluştu. Kenan'ın topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce üst direk ardından yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Wirtz, çalımlarla ilerledikten sonra pasını Füllkrug'a verdi. Füllkrug'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti: 2-2.

52'nci dakikada İlkay Gündoğan'dan topu kazanan Abdulkadir Ömür pasını sağ kanattaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can ise orta alandaki Salih Özcan'ı gördü. Salih'in ceza sahasına yaklaştıktan sonra yaptığı sert vuruşta top yan direkten auta gitti.

70'inci dakikada mücadelenin hakemi Bartosz Frankowski, VAR'dan gelen uyarının ardından ceza sahası içinde topun Havertz'in eline çarptığı pozisyonu izledi. Polonyalı hakem pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

71'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı kaleci Trapp'ın müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 2-3.