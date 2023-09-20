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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

A Milli Takım'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile yollar resmen ayrıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 15:26
A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar resmen ayrıldı.Konuyla ilgili olarak TFF'den resmi açıklama geldi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

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