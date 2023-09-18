Kuntz'un yerine 7 aday

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırdı. A Milli Takım'ımız, geçtiğimiz hafta EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, ardından da Japonya'ya hazırlık maçında 4-2 mağlup olmuştu. Bu sonuçların ardından eleştiri okları Kuntz'a yönelmişti. Kuntz, da "Kulakları tıkamaktansa, gözleri açmak önemli. Oyuncular, yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" diyerek oyuncularını eleştirmişti. Eylül 2019'da Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz, takımın başında çıktığı 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. A Milli Takım'da yerli teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca Joachim Löw, daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella ile Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay isimleri de listede.

D GRUBU'NDA 10 PUANLA İKİNCİ SIRADAYIZ

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla aynı puandaki Hırvatistan'ın gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Takımımız kalan maçlarda Hırvatistan, Letonya ve Galler ile karşılaşacak.bay isimleri de listede