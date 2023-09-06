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Kıran kırana idman

Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar bu önemli randevu öncesinde bir hayli hırslı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki dünkü çalışmada idman sahasından kemik sesleri yükseldi. Oyuncuların bu hırsı Alman çalıştırıcıyı da bir hayli memnun ediyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Kıran kırana idman

Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar bu önemli randevu öncesinde bir hayli hırslı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki dünkü çalışmada idman sahasından kemik sesleri yükseldi. Oyuncuların bu hırsı Alman çalıştırıcıyı da bir hayli memnun ediyor. Bu maç öncesinde Milliler oynadıkları 4 karşılaşmanın 3'ünü kazandılar ve 9 puandalar. Ermenistan ise 6 puana sahip. Ay-yıldızlıların hedefi kazanarak devam etmek ve Hırvatistan ile puan farkını yükseltmek veya korumak olacak. Oyuncuların isteğinin üst seviyede olması iştahımızı artırıyor.

ESKİŞEHİR UĞURLU GELİYOR

Salih Uçan: "Eskişehir'de Ermenistan'ı mağlup etmek istiyoruz. Eskişehir'de 2'de 2 yapmıştık, seriyi devam ettirmek istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak çünkü Ermenistan da önceki maçlarda gücünü gösterdi. Lideriz ve bu maçı kazanmamız halinde bayağı yol alacağımızı düşünüyorum."

KOLAY MAÇ OLMAYACAK

Merih Demiral: "Ermenistan maçı, çok zorlu geçecek. Çok önemli bir karşılaşma. Eskişehir tam bir futbol şehri. Orada her zaman çok güzel bir atmosfer oluyor, o da bizim için bir şans. Arkamızda büyük destek var. 3 puanı almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

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