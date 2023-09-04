Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'tan güldüren Melissa Vargas sorusu: Acaba erkek kardeşi var mıdır?

Stefan Kuntz'tan güldüren Melissa Vargas sorusu: Acaba erkek kardeşi var mıdır?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas'la ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Kuntz, "Melissa Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 20:47
Stefan Kuntz'tan güldüren Melissa Vargas sorusu: Acaba erkek kardeşi var mıdır?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), BtcTurk ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay katıldı.

Toplantıda A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz'un, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Küba asıllı oyuncusu Melissa Vargas'la ilgili sözleri dikkat çekti.

Vargas'ı öven Kuntz, "Melissa Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir." ifadelerini kullandı.

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