Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Letonya galibiyeti sonrası konuştu! "Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız"

Hakan Çalhanoğlu Letonya galibiyeti sonrası konuştu! "Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız"

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Letonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Hakan Çalhanoğlu dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte o açıklamalar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 01:06
Hakan Çalhanoğlu Letonya galibiyeti sonrası konuştu! "Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız"

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan deyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız.

Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz.

Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız. İnşallah bu galibiyeti Samsun'a taşıyacağız.

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