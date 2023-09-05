2024'e gideceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Lider olarak EURO 2024'e katılmayı hedefliyoruz" dedi. Dün BtcTurk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Büyükekşi, "Erkek Milli Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri'nde cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile son derece önemli bir maç yapacak. Grubumuzda şu anda lideriz. İlk maçta yendiğimiz Ermenistan'ı bu maçta da yenerek Almanya'daki organizasyona katılma yolunda önemli bir adım atacağımızı düşünüyoruz. Eleme grubunu tamamladığımızda inşallah lider olarak emeğimizin karşılığını almayı diliyorum" dedi.

KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ

Son dönemde Kadın Milli Takımı'nın önemli başarılar elde ettiğini aktaran Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Milli takımımız, aldığı başarılı sonuçlardan sonra dünya sıralamasında 3 basamak birden yükseldi. Ayrıca Uluslar B Ligi'ne yükselmek için mücadele edeceğimiz C Ligi'nde ilk maçını 22 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile 26 Eylül'de ise Elazığ'da Litvanya ile oynayacak. B Ligi'ne yükselme hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum ve başarılar diliyorum. Dünyada kadın futbolu her geçen gün önemini artırıyor. Biz de TFF olarak kadın futbolunu çok önemsiyor ve gelişimi için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz."