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A Milli Takım çalışmalarına salonda başladı

Avrupa 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:48
A Milli Takım çalışmalarına salonda başladı

Avrupa 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.

A Milli Takım, UEFA Avrupa 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.

Ay-Yıldızlılar, 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyum'da Ermenistan'ı ağırlayacak, 12 Eylül'de ise Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Milliler, günün ikinci antrenmanını bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

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