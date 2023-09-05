Haberler A Milli Futbol Takımı Kuntz: Vargas’ın kardeşi var mı?

Kuntz: Vargas’ın kardeşi var mı?

A Milli Futbol Takımı'nın Alman teknik direktörü Kuntz, EURO 2024 için, "Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Alman çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Melissa Vargas'ı överek "Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Kuntz: Vargas’ın kardeşi var mı?
A Milli Futbol Takımı'nın Alman teknik direktörü Kuntz, EURO 2024 için, "Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Alman çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Melissa Vargas'ı överek "Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir" ifadelerini kullandı.
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