İstikrarlı milli takım

Letonya ve Galler zaferleriyle Euro 2024 kapısını aralayan A Milli Takımımız için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istikrar vurgusu yaptı. Büyükekşi şunları söyledi: "Hedefimiz Euro 2024'e katılmak değil, katıldıktan sonra orada başarılı olmak. 2002 ve 2008'den sonra bir başarımız yok. İnşallah 4 yıllık yeni bir görev süremiz olacak. Daha büyük başarılara gitmek istiyoruz. Bu maç da bunun ilk adımı. 2008'de tüm maçlarda rahmetli Hasan Doğan'la beraberdik. O zaman da son dakika golleriyle atıyorduk. Tekrar böyle bir başarı için çalışmalıyız. Başarıların da bir seferlik değil, sürdürülebilir olması lazım."

"PLAN YAPACAĞIZ"

"UEFA'ya üye 55 ülkenin 52'si stratejik plan yapmış, biz yapmamışız. Şimdi yapıyoruz, inşallah kasım ya da aralık ayında bitireceğiz. Statik değil dinamik bir proje olacak. Özellikle kısa dönemde, orta vadede ve uzun vadede Türk futbolunda neler yapılması gerektiğini planlayacağız."

KUNTZ ILE ŞARTLI DEVAM

"Ben 1 yıllık göreve gelmiştim, şimdi bundan sonra daha farklı şeyler yapabilirim. İstikrardan yanayım. Başarı istikrarla gelir. İngiltere'ye gittiğimizde M.United efsanesi Alex Ferguson'la yemek yedik. Orada 26 yıl görev yaptı. Bazı konularda biraz sabretmek lazım. Kuntz konusunda da, işler istediğimiz gibi olursa devam ederiz."