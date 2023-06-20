Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında

Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında

İngiliz basını, A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i 2-0 mağlup etmesinin ardından Galler'in EURO 2024 umutlarının büyük darbe aldığını yazdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 12:25
Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü hafta maçında Türkiye'nin Galler'i 2-0 yenmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Sky Sport'ta yer alan haberde, Galler'in EURO 2024 umutlarının, Türkiye'nin 2-0'lık galibiyetiyle büyük bir darbe daha aldığı yorumu yapıldı.

Haberde, Türkiye karşısında alınan 2-0'lık yenilgide görülen eksikliklerin Galler Milli Takımı'nda birkaç yıldır devam ettiğinin altı çizilirken, Galler Futbol Federasyonunun, milli takım teknik direktörü Rob Page'in gerekli çözümleri bulmak için doğru adam olup olmadığına karar vermesi gerektiği kaydedildi.

Yedek oyuncular Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle Türkiye'nin 8 dakika içinde iki gol bulduğunun vurgulandığı haberde, teknik direktör Page'in, Gallerli oyuncu Joe Morrell'in oyundan atılmasının ardından çok az hareket alanı kaldığı ifade edildi.

GALİBİYET TÜRKİYE'Yİ D GRUBU'NDA LİDERLİĞE TAŞIDI

BBC Sport'ta yer alan haberde de Türkiye'nin Samsun'da aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Galler'in EURO 2024'e katılma umutlarının azaldığı yorumu yapıldı.

Haberde, galibiyetin Türkiye'yi D Grubu'nda liderliğe taşırken, Galler'in EURO 2024 için play-off'lara kalabileceği belirtildi.

Umut Nayir, şık kafa vuruşuyla skor tabelasına adını yazdırdı

The Guardian'da yer alan haberde ise Morrell'in kırmızı kart görmesinin ardından Galler'in umutlarının pamuk ipliğine bağlı olduğu ifadesi kullanıldı.

Ev sahibi takımın 72. dakikada Umut Nayir'in şık kafa vuruşuyla skor tabelasını değiştirdiği, ardından yine sonradan oyuna giren 18 yaşındaki Fenerbahçeli forvet Arda Güler'in 25 metreden yaptığı harika vuruşla ikinci golün geldiği kaydedildi.

Haberde, Galler'in EURO 2024'e ulaşma ihtimalinin istikrarsız göründüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu... 
Yeşilçam'ın Sezercik'iydi, hapiste olduğu ortaya çıktı! Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu kahroldu, itiraf etti: "Benim yüzümden..."
Arda imzayı atıyor! İşte yeni takımı
Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler dünya basınında! "Türk futbolunun geleceği"
Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz sözleri!
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?
2023 Temmuz staj parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
2023 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında 12:25
Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih 12:15
Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! 12:14
Icardi'ye sürpriz transfer telefonu! Icardi'ye sürpriz transfer telefonu! 10:58
Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi! Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi! 11:09
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 11:11
Daha Eski
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! 11:31
Altınordu'da 7 isim geri döndü! Altınordu'da 7 isim geri döndü! 11:47
G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek 11:48
Norveç - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? Norveç - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? 09:35
Moldova - Polonya maçı saat kaçta? Moldova - Polonya maçı saat kaçta? 09:39
Faroe Adaları - Arnavutluk maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Arnavutluk maçı saat kaçta? 09:49