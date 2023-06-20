Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz sözleri!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın Galler karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası A Spor mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konuşan Büyükekşi, "Stefan Kuntz Eylül'de bizimle mi?" sorusuna "Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde cevap verdi.