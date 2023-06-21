Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye zirvede

Türkiye zirvede

Daily Mail; Türkiye’nin 18 yaşındaki sansasyonel yıldızı Arda ve yedek oyuncu Umut’la zirveye çıktığını sayfasına taşıdı. The Guardian da ay-yıldızlıların iki şık golle Galler’i yıktığını vurguladı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Türkiye zirvede

İngiliz basını, A Milli Takımımız'ın Galler'e EURO 2024 yolunda büyük darbe vurup zirveye çıktığını yazdı. Sky Sport'ta, yedekler Umut Nayir ve -Arda'nın golleriyle Türkiye'nin 8 dakika içinde iki gol bulduğu vurgulanırken, Galler'in şansının çok azaldığı belirtildi. Daily Mail de "10 kişi kalan Galler, Avrupa futbolunun olağanüstü umutlarından birinin harika bir şutuyla hak ettiği şekilde kaybetti. Türkiye'nin 18 yaşındaki sansasyonel yıldızı Arda ve yedek Umut Nayir liderliği getirdi" ifadelerine yer verdi.

JENERİKLİK GOLLERLE LİDERLİĞE

BBC Sport'ta yer alan haberde de Türkiye'nin Samsun'da aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Galler'in EURO 2024'e katılma umutlarının azaldığı yorumu yapıldı. Haberde, galibiyetin Türkiye'yi D Grubu'nda liderliğe taşırken, Galler'in EURO 2024 için play-off'lara kalabileceği belirtildi. The Guardian ise Umut Nayir'in şık kafa vuruşu ile skor tabelasını değiştirdiği, ardından yine sonradan oyuna giren Arda Güler'in 25 metreden yaptığı harika vuruşuyla ikinci golün geldiği kaydedildi.

MARESCA'DAN SKANDAL KARAR

Galler'de Mepham'ın kendi kalesine attığı golün sayılmamasıyla Sky Sport İtalia, İtalyan hakem Maresca'ya yüklendi. Protokolün aksine Maresca'nın ekrana bakarak göz kararıyla 'ofsayt' kararı vermesi 'skandal' olarak nitelendirildi.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADIK

Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde önemli bir virajı kayıpsız geçti. Grubun favorisi konumundaki Hırvatistan'ın maç yapmadan geçtiği dönemde milliler, Galler ile arasındaki puan farkını 5'e yükselterek rakibine karşı önemli bir avantaj elde etti. Türkiye, kalan 4 maçının 2'sini iç, 2'sini ise dış sahada oynayacak.

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