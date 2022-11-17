Ozan Kuntz'a koştu

Alman ekibi Hoffenheim'da 4 gol, 4 asistle müthiş bir sezon geçiren Ozan Kabak, Milli Takım'da da golle tanıştı. Bir topu direkten dönen genç stoper, 40'ta kafayla ağları sarstı. Ozan ve arkadaşlarının gol sevincini, F.Adaları yenilgisi ve Lüksemburg beraberliği nedeniyle eleştirilen Kuntz'a sarılarak kutlaması dikkati çekti
Almanekibi Hoffenheim'da 4 gol, 4 asistle müthiş bir sezon geçiren Ozan Kabak, Milli Takım'da da golle tanıştı. Bir topu direkten dönen genç stoper, 40'ta kafayla ağları sarstı. Ozan ve arkadaşlarının gol sevincini, F.Adaları yenilgisi ve Lüksemburg beraberliği nedeniyle eleştirilen Kuntz'a sarılarak kutlaması dikkati çekti