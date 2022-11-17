Benim için özeldi

Milli Takım’da ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirten Ozan Kabak, şunları söyledi: “Diyarbakırlılar’a çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar. Oynaması çok keyifliydi. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve gollere diyelim.”
Milli Takım'da ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirten Ozan Kabak, şunları söyledi: "Diyarbakırlılar'a çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar. Oynaması çok keyifliydi. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve gollere diyelim."