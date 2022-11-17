2024'e hep birlikte

İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, Milli Takımımızı övdü ve iki ülkenin de Euro 2024'te yer alması gerektiğini vurguladı. Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor" diye konuştu.
İskoçyaTeknik Direktörü Steve Clarke, Milli Takımımızı övdü ve iki ülkenin de Euro 2024'te yer alması gerektiğini vurguladı. Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor" diye konuştu.