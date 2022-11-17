Haberler A Milli Futbol Takımı Kuntz’a sabırlı olmamız lazım

Kuntz’a sabırlı olmamız lazım

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'a yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Büyükekşi, "2002 yılından beri, hiçbir milli takım hocası zamanında görevini bırakmamış. Hep daha önce bırakmış. Sabırlı olmamız lazım. Bu takım, 5-10 yıl bize hizmet edecek" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Kuntz’a sabırlı olmamız lazım
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'a yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Büyükekşi, "2002 yılından beri, hiçbir milli takım hocası zamanında görevini bırakmamış. Hep daha önce bırakmış. Sabırlı olmamız lazım. Bu takım, 5-10 yıl bize hizmet edecek" dedi.
DİĞER
30 milyonluk ev anne kızı birbirine düşürdü! Nevin Teoman kızı Seren Serengil’e dava açtı!
İçimizdeki İrlandalı! Chloe Loughnan'ın işlerine eski eşi Serdar Ortaç'ın engel olduğu iddia edildi
Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip!
Fırtına'dan sürpriz hamle! G.Saraylı isimle ön görüşme yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milliler Diyarbakır'da kazandı!
Stefan Kuntz: Yolculuk için önemli adım
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bravo Diyarbakır Bravo Diyarbakır 01:03
Ferdi Kadıoğlu şoku! Ferdi Kadıoğlu şoku! 01:00
Arda oynamadı üçlüyü çektirdi Arda oynamadı üçlüyü çektirdi 00:59
Kuntz’a sabırlı olmamız lazım Kuntz’a sabırlı olmamız lazım 00:58
2024'e hep birlikte 2024'e hep birlikte 00:57
Ozan Kuntz'a koştu Ozan Kuntz'a koştu 00:56
Daha Eski
Benim için özeldi Benim için özeldi 00:55
"Atmosfer çok güzeldi" "Atmosfer çok güzeldi" 00:53
Takım ruhu Takım ruhu 00:52
Diyarbakır’da ilk maç Diyarbakır’da ilk maç 00:49
İskoçlar’la 2. kez İskoçlar’la 2. kez 00:48
Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı 00:48