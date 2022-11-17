Kuntz’a sabırlı olmamız lazım

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'a yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Büyükekşi, "2002 yılından beri, hiçbir milli takım hocası zamanında görevini bırakmamış. Hep daha önce bırakmış. Sabırlı olmamız lazım. Bu takım, 5-10 yıl bize hizmet edecek" dedi.
TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'a yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Büyükekşi, "2002 yılından beri, hiçbir milli takım hocası zamanında görevini bırakmamış. Hep daha önce bırakmış. Sabırlı olmamız lazım. Bu takım, 5-10 yıl bize hizmet edecek" dedi.