Haberler A Milli Futbol Takımı Torshavn hatırası!

Torshavn hatırası!

Milliler, Faroe Adaları başkentinde yürüyüşe çıkıp, fotoğraf çektirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Torshavn hatırası!
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bugün Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı. Yorgunluk atıp güzel zaman geçirmek isteyen teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü. Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve yöneticiler tarihi noktada hatıra fotoğrafı da çektirdi.
DİĞER
Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!
Denizli'de korkunç kaza! Lastiği patlayan araç dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Aslan'dan sol bek harekatı! Milan'ın yıldızı radarda
Jesus'un derbi karnesi orta şekerli! Son 7 maçta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stefan Kuntz: Kazanmaktan başka bir hedefimiz yok
A Milli Takım'da kriz! Ayrılık ve Samet Aybaba...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Eylül)
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" 07:41
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... 00:18
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Daha Eski
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:01
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:00
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:57
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:56
Portekiz deplasmanda çok farklı! Portekiz deplasmanda çok farklı! 23:39
Portekiz deplasmanda çok farklı! Portekiz deplasmanda çok farklı! 23:39