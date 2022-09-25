Torshavn hatırası!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bugün Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı. Yorgunluk atıp güzel zaman geçirmek isteyen teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü. Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve yöneticiler tarihi noktada hatıra fotoğrafı da çektirdi.