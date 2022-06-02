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Hakan Ericson'dan Stefan Kuntz ve A Milli Takım'a övgü!

Son dakika spor haberleri... UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mızla karşılaşacak olan Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, Stefan Kuntz ve ay-yıldızlı oyunculardan övgüyle söz etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 13:52 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 13:53
Hakan Ericson'dan Stefan Kuntz ve A Milli Takım'a övgü!

A Milli Futbol Takımı ile UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta, 4 Haziran'da İstanbul'da karşılaşacak Faroe Adaları'nın Antalya'da yaptığı 3 günlük hazırlık kampı sona erdi. Faroe Adaları Milli takımının İsveçli teknik direktörü Hakan Ericson, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu söyledi.

Türkiye maçı öncesinde Gloria Sports Arena'da kampa giren Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson bugün basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin çok iyi takım olduğunu vurgulayan Ericson, "Farklı liglerde oynayan çok üst düzey oyuncular var. Bizim oyuncularımıza göre daha üst düzey oyuncular, onlmara saygı duyuyoruz ama daha önce Danimarka ve İskoçya'ya karşı oynadığımızdaki 85 dakika 0-0 gibi performans gösterebiliyoruz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bizim maçımızda Türkiye'nin kazanmasının beklenmesi normal. Bizim amacımız her zaman kazanmak. Her takımın olduğu gibi bizimde ilk hedefimiz kazanmak. Biz takımın performansına odaklıyız. Performansımızı her zaman daha üste çekmeye çalışıyoruz" dedi.

"KUNTZ'A SAYGI DUYUYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu belirten Ericson, "Çok iyi bir oyuncuydu. İkimizin de benzer özelliği var. Ben İsveç o Almanya ile U21 şampiyonluğu kazandı. Bu tarz turnuvalardan önce genç oyuncuları görmek mutlaka önemli. Bizim takımımızda da genç oyuncular var. Elinizde çok genç oyuncu olunca hepsini görmek istiyorsunuz" dedi.

Faroe Adaları'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk defa yer aldığını belirten Ericson, ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

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