PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç canlı nasıl izlenir? İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takım, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşılaşıyor. Eleme grubunu 2. bitirip play-off'a katılan Türkiye, Dragao'da Portekiz'e konuk oluyor. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanırsak, İtalya- K. Makedonya galibiyle finali Konya'da yapacağız.

DÜDÜK ALMAN SIEBERT'TE

Porto'nun ev sahipliğini yaptığı Dragao Stadı'nda 22.45'te oynanacak olan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz



PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te başlayacak. Kritik müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

9. RANDEVU

İki takım 5 resmi, 3 özel maç olmak üzere 8 maç yaptı. Türkiye 2 özel maç kazandı, diğerlerini ise Portekiz galip bitirdi. Milliler 8 gol atarken, 16 gol yedi.

SANTOS TOPUN AĞZINDA

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olup grubu 2. sırada tamamlamıştı. Bu maç sonrası Teknik Direktör Fernando Santos eleştiri oklarının hedefinde olurken, 67 yaşındaki teknik adam yenilirse kovulacak.

2012'DE GÜLDÜK

A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı. Bu maçta Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

Dünya Kupası play-off'unda 4 maç oynanacak. Portekiz-Türkiye dışında İtalya-K. Makedonya, İsveç-Çekya ve Galler- Avusturya karşılaşacak. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın milli takımı men edildi ve Polonya direkt finale kaldı. Ukrayna-İskoçya maçı ise haziran ayına ertelendi. Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek.