Karadağ Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Uros Djurdjevic'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Karadağ-Türkiye maçı öncesi ev sahibi ekipte corona virüsü şoku yaşanıyor.

Karadağ Futbol Federasyonu, son maçlarında ilk 11 başlayan forvetleri Uros Djurdjevic'in corona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Uros Djurdjevic'in Türkiye maçı öncesi yapılan corona virüs testi pozitif çıkmıştır.

Aşı olmayan futbolcular için uygulanan düzenli prosedürün bir parçası olarak corona virüs testine tabi tutuldu ve bu vesiyle vücudunda corona virüs olduğu tespit edildi.

Forvet Djurdjevic, takımın geri kalanından derhal izole edildi ve daha ileri tedavisi siçin gerekeli tüm sağlık önlemleri uygulandı."

CORONA VİRÜS TESPİT EDİLEN 3. FUTBOLCU

Karadağ'da Djurdjevic'ten önce Marusic ve Stevan Jovetic'in de corona virüs testleri pozitif çıkmıştı.