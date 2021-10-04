Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz'dan Stefan Kuntz sözleri! "Hepimizle birebir görüştü"

A Milli Futbol Takımımız'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Letonya ve Norveç ile oynanacak maçlar öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili konuşan Rıdvan, "Hocamız hepimizle birebir görüştü. İlk defa yabancı bir hocayla çalışacağım ben de. Bizlere cana yakın davranıyor. İnşallah bize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz: Bizlere görev verildiği halde yapmaya hazırız. Herkesin hayali milli forma. Hocamız hepimizle birebir görüştü. İlk defa yabancı bir hocayla çalışacağım ben de. Bizlere cana yakın davranıyor. İnşallah bize yardımcı olacak.

Caner abiyle Beşiktaş'ta çalıştım. Burada görünce mutlu oldum. Onu severim, bana yaklaşımı da çok iyi. Hocamız hangimize görev verirse elimizden geleni yapmaya çalışacağız.