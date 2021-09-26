Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz ve Kenan Koçak Başakşehir - Rizespor maçını izledi

Stefan Kuntz ve Kenan Koçak Başakşehir - Rizespor maçını izledi

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor mücadelesini tribünden takip etti. Öte yandan Kuntz ile beraber Kenan Koçak da tribünlerde yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 18:36
Stefan Kuntz ve Kenan Koçak Başakşehir - Rizespor maçını izledi
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın geçen hafta anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak mesaiye başladı.

Alman teknik adam Kuntz ve yardımcısı olarak göreve başlayan Koçak, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti. Almanya'dan gelen Kuntz ve Kenan Koçak'ın havaalanından direkt olarak Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçtiği öğrenildi.

Kuntz ve Kenan Koçak, müsabakanın ardından stattan ayrılırken basın mensuplarını selamladı.
SON DAKİKA