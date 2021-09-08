Son dakika spor haberi: Spor yazarları Hollanda-Türkiye maçını değerlendirdi!

Futbolda tabiiki şahıslar bireysel olarak oynayacak ama ne zaman biz bu değerlendirmeleri saha içindeki oyuna odaklanıp bunun üzerinden zayıf yönlerimizi güçlü yönde geliştirmeyi, yapısal bozuklukları düzeltmeyi gündemimize taşırsak; ancak o zaman ülke olarak daha iyi seviyeye geleceğiz. Kalan 4 maçta da bir an önce toparlanıp, yanlışlarımızı görüp, sonuna kadar bu yarışın içinde olmak için de çabalamalıyız. Dün akşam sadece mağlup olduk, pes etmedik.

ŞENOL DE BOER (TURGAY DEMİR)

Bir takım sahaya çıkmadan maç kaybeder mi!? Biz kaybederiz! Şenol Güneş, Kenan Karaman ve Okay Yokuşlu'da bizlerin göremediği ne görüyor acaba? İnanıyorum ki, tahtaya bu isimler yazıldığında takımın morali yerle bir oluyordur… Belki aynı şekilde takımı olumsuz etkileyen başka birkaç isim daha sayabilirim… Hoca da ısrarla oynatıyor o isimleri. İlginç!