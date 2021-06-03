Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Memmedov'dan çağrı "Türkiye maçları için acele edin"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de Bakü'de oynayacağı maçların bilet satışı devam ediyor. AFFA Başkan Yardımcısı Elham Memmedov, Bakü'deki müsabakaları izlemek isteyen taraftarlara acele etmeleri konusunda çağrı yaptı. Memmedov, yaptığı açıklamada, "Euro 2020'nin dört maçı Bakü'de yapılacak ve tabii ki Türk futbolseverlerin en çok dikkatini çeken nokta "ay-yıldızli " takımın grupundaki iki maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak olmasıdır. Oyunların biletleri 15 Mayıs'ta satışa çıkarılmıştır. Türk Milli Takımı'nın maçları sadece kardeş ülkede değil, Azerbaycan'da da heyecanla bekleniyor. Ama tabii ki bu muhteşem stadyumun tribünlerinde maçları izleyebilmek için bilet almanız gerekiyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nın pandemi nedeniyle toplam seyirci kapasitesinin %50'ye varan bölümü, maçı tribünlerden canlı izleyebilecek. Türk Milli Takımı'nın taraftarlarını Bakü'ye bekliyoruz. Biletinizi online sistemden hızla satın alabilir ve takımınızı 16 ve 20 Haziran'da stadyumda destekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



"BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin, EURO 2020'de 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de oynayacağı maçların bilet satışı devam ediyor. 15 Mayıs tarihinden itibaren satışta olan biletler, online olarak satın alınabilir. Söz konusu mücadelelere Azerbaycanlı taraftarlardan da büyük ilgi var.

Üç kategoride satışa sunulan maçların bilet fiyatları, birinci kategoride 125 Euro, ikinci kategoride 75 Euro, üçüncü kategoride ise 30 Euro şeklinde değerlendirildi.

Türk vatandaşları pandemi nedeniyle sınırlar kapalı olduğundan, alınan biletlerin sınır kontrol noktasında ibraz edilmesiyle Azerbaycan'a geçebilecek.