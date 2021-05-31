Türkiye - Gine maçı CANLI

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ımız, Antalya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesinde Gine ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE - GİNE MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes

GİNE: Keita, M. Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante

TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gine maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

GİNE İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış oldu.

2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıktı. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.