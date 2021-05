Başarının mimarı Türkler

A Milli Takım'ın yıldız isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, önceki gün Fransa'da şampiyonluğunu ilan etti. Performanslarıyla Fransız ekibinin bu sezon en çok konuşulan isimleri olan bu üçlüye basın da övgü dolu sözler sarfetti. L'Equipe'in, "David ve Burak Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda şampiyonluğunu elde etti" değerlendirmesini yaptı.



KURTARICI BURAK YILMAZ



RMC Sport, "Bu başarının mimarları teknik direktör Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve eski teknik direktör Luis Campos" yorumunu yaptı. Le Figaro, "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü" başlığını atarken, milli golcü için 'kurtarıcı' ifadesi kullanıldı. France Info ise okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf, Zeki ve Mustafa Kapı'nın kollarıyla 'Y' işareti yaptığı fotoğrafı sayfalarına koydu.



KRAL'DAN MUTLUSU YOK



Lille formasıyla 33 resmi maçta 18 gol, 5 asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından duygularını şöyle özetledi: "Lille ile birlikte bu meydan okumanın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Yürekleri gurbetteki evlatları ile çarpan, 'Bizim çocuklar' diyerek her an bizlere destek olan canım ülkemin güzel insanlarına minnet ile teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğumuzun yeni şampiyonluklarımızın ve başarılarımızın başlangıcı olacağına inanıyorum."



TFF'DEN TEBRİK MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lille forması giyen milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz için tebrik mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı tebrik eder, ülkemizi gururla temsil eden Bizim Çocuklar'a daha nice başarılar dileriz."



'HERKES BURAK'I DİNLİYOR'



Lille'de 3. sezonunu geride bırakan Zeki Çelik, takım arkadaşı Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Burak'ın çok hırslı olduğunu belirten Zeki, "Çok iyi çalışıyor ve bunları hak ediyor. Takımda ağabeylik rolünü iyi gösteriyor, herkes onu dinliyor. Fransız taraftarlar bizi çok seviyor. Özellikle Burak abiyi. Milli Takım'dan da umutluyum. Bence yarı finale, finale doğru gideriz. Umudum o" diye konuştu.



SKANDAL 11!



Bu sezon attığı 64 golün 38'inde imzası bulunan milli yıldızlar, Fransa Ligue 1'in en iyi 11'inde yer almadı. Profesyone Futbol Ligi Yönetimi ve CANAL + tarafından yapılan kadroda Burak, Yusuf ve Zeki'den birinin yer almaması şaşkınlıkla karşılandı. Burak'ın daha çok gol sevinci yaşadığı Neymar'ın yer aldığı 11'de şampiyon Lille'den yalnızca Mandava ve Andre kadroya girdi.