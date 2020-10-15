Uluslar Ligi’nde 4. hafta bitti

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası dün oynanan 20 karşılaşmayla sona erdi. A, B ve C liglerinde diğer gruplarda yapılan 18 mücadelede şu sonuçlar alındı: A LİGİ 1. GRUP: İtalya- Hollanda: 1-1, Polonya-B.Hersek: 3-0, 2. GRUP: İzlanda-Belçika: 1-2, İngiltere- Danimarka: 0-1, 3. GRUP: Portekiz-İsveç: 3-0, Hırvatistan-Fransa: 1-2, B LİGİ 1. GRUP: Romanya-Avusturya: 0-1, Norveç- K.İrlanda: 1-0, 2. GRUP: Slovakyaİsrail: 2-3, İskoçya-Çekya: 1-0, 4. GRUP: Finlandiya-İrlanda Cum.: 1-0, Bulgaristan- Galler: 0-1, C LİGİ 2. GRUP: Makedonya- Gürcistan: 1-1, Estonya-Ermenistan: 1-1, 3. GRUP: Yunanistan-Kosova: 0-0, 3. GRUP: Moldova-Slovenya: 0-4, 4. GRUP: Litvanya-Arnavutluk: 0-0, Belarus-Kazakistan: 2-0.