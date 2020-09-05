Şenol Güneş: Kadroda değişiklikler olacak!

A Milli Takım'ımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ"

"Uzun süreden beri dünyada pandeminin etkisi var. Futbola oldukça uzun bir süre ara verildi. Yeniden başlayan ligler ve uluslararası turnuvalar, baktığınızda yeni bir döneme başlıyoruz. Yeniden yola çıkıyoruz. Başlangıç olarak ligler başlayıp, milli maçlar oynandığı dönemden farklı bir yola geçtik."

"YIPRANMA PAYLARI VAR"

"Ligler başlamadan milli maçlar başladı. Biz oyuncuları kulüplerden aldık. 3 günden 1 maç oynamak zorundasınız. Belli bir tarih var, o tarihten önce kulüplerden oyuncu alma şansımız yok. Perşembe günü istedik ama cuma ve cumartesi maçı olan takımlar oldu. Oyuncuların da yıpranma payları var. Oyuncuları da koruyarak bu maçlarda değişiklik yapmak durumundayız."

"DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

"Bu maçlara önem vermediğimizi değil, oyunculara önem verdiğimizi gösterir. A Milli Takımı'na çağrılan her oyuncu, direkt oyuncudur. Kendilerini öyle görmeliler. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz de perşembe günkü maça göre yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız. Eldeki oyunculardan bazıları sakatlıktan geri geldi. Birçok üst üste maç oynayan, yorgun olanlar var. O yüzden takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim."

"SON MAÇ KÖTÜ İZLENİM BIRAKTI"

"Macaristan maçı oyun ve sonuç olarak kötü izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız ve takımımız bu değil. Bu dalgalanmayı geçirdik. Oyuna kötü başladık. Rakip daha iştahlı ve dikkatli oynadı. Oyun olarak da sahaya hakimdi. Biz fazla pozisyona girmeden rakip girdi."

"EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK"

"İkinci yarı dengeledik ama frikikten gol yiyerek kaybettik. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğrularımız daha azdı. 10 aydan sonra ilk müsabakayı yaptık. Bazı oyuncular daha diri olabilir. İştahları farklı olabilir. Takım oyunu, fizik, teknik, taktik olarak iyi değildik. Olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı. Bazı oyuncuları ve eksiklerimizi görmüş olduk."

"OYUNCU ÜRETEBİLEN BİR ÜLKE"

"Rakibimiz, oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı. Aleksic Başakşehir'de, Ljajic Beşiktaş'ta. Milli takımda oynama sayısı daha fazla olan oyuncu. Kadroda iyi oyuncular var. Üst seviye liglerde 35 tane oyuncuları var. Bunların toplam değeri 420 milyon euro. Yetenekli oyuncuları var. Üretebiliyorlar. Aleksic ve Ljajic iyi oyuncular. "

"YARIN KAZANMAK İSTEYECEĞİZ"

"Bizi güçlü bir takım ve güçlü oyuncular bekliyor. Rusya maçına bakacak olursak Sırbistan etkili oldu ama Rusya attığı gollerle 3-1 aldı. Bu tip maçlarda neyin ne olacağı belli olmuyor. Biz Macaristan'a kaybettik. Rusya galibiyet beklenirken kazandı. Yarın biz de kazanmak isteyeceğiz. "

"İYİ PERFORMANS BEKLİYORUM"

"Oyuncularımızın son durumunu göreceğiz. Kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz. 4 maçımız daha kalıyor. İlk maçı da kazanmak için çıktık ama kaybettik. Burada da iyi performanslar görmek istiyorum. İnşallah bunların hepsini görürüz. "

"DÜNYADA GÖRÜNTÜ İYİ DEĞİL"

"Görüntüler iyi değil. Ülkemizde ve dünyada pandemi artarak devam ediyor. Burada nüfus az ama sokağa az insan çıktığını gördüm. Bu güzel. Bugün toplantıya bakınca yalnızlık hissediyoruz. Tüm insanların sağlığı maçtan daha önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyaya sağlık ve mutluluk diliyorum."

A Milli Takımımızın genç oyuncusu Ozan Kabak'ta düzenlenen basın toplantısında Sırbistan maçına dair düşüncelerini ve görüşlerini paylaştı.

Ganç stoper açıklamasında; "Sırbistan önemli bir futbol ekolü. İyi oyuncuları var, hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

"ŞAMPİYONANIN ERTELENMESİ İYİ"

Ozan Kabak açıklamalarının devamında; "Uluslar Ligi resmi bir turnuva. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na daha hazır çıkmamızı sağlayacak bu maçlar. Şampiyonanın ertelenmesi bizim için olumlu oldu. Sakat olan arkadaşlarımız vardı. Onlar da seneye bizimle olacak." dedi.