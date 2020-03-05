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05 Mart 2020, Perşembe
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2020 kabusu!

2020 kabusu!

öncesi bir kötü haber daha geldi. Yusuf, Merih ve Ozan’dan sonra da sakatlandı. Yıldız golcünün en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Avrupa'da top koşturan futbolcularımız bu sezon kabus yaşadı. 'de oynaması planlanan isimlerden sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. 'ta oynayan Merih Demiral, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve 04'ün yıldızı Ozan Kabak'tan sonra bu kez de sakatlandı. Kiralık olarak oynadığı 'ın idmanında sakatlanan Cenk'in sezonu kapattığı açıklandı.

OZAN DA 9 HAFTA YOK
Dizinden sakatlanan golcü futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Merih ve Yusuf'la birlikte Avrupa Şampiyonası'nı yüksek ihtimalle kaçıracak olan Cenk, bir hayli moralsiz olduğunu vurgularken, "Gece uyku uyuyamadım. Ancak nasih böyleymiş" diye konuştu. Geçtiğimiz hafta sonu Köln ile oynadıkları maçta omurgasında kırık meydana gelen Ozan için de dün Schalke'den açıklama geldi. Ozan 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

GÜNEŞ: HEPSİNİ TAKİP EDİYORUZ
Millilerin hocası , sakatlıklarla ilgili şunları söyledi: "Ozan'ın düzeleceğini düşünüyorum. Yusuf'un sahalara dönüşünü zaman gösterecek. Merih iyileşir ama dönüşü nasıl olur, bilemiyoruz. Kenan, sakatlığını atlattı. Yeni oyuncular varsa onları düşüneceğiz. Daha zamanımız var, takip ediyoruz."

SAKATLIKLAR BİTMİYOR
Ay-yıldızlı ekibin kadrosundaki birçok oyuncu sakatlı yaşadı. Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Hasan Ali, , Emre Akbaba ve Nazım Sangare gibi isimler, bu sezon birçok maçta forma giyemedi.

İŞTE MİLLİLERİN 2020 FORMASI
2020 forması 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A 'ın giyeceği formalar, dün kamuoyuna sızdı. Ay-yıldızlı ekibimizin dev organizasyonda bu iki formayla sahaya çıkacağı öğrenildi.

  1. 5.3.2020
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