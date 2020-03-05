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05 Mart 2020, Perşembe
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İlk sınav Macarlar’a karşı

İlk sınav Macarlar’a karşı

A ’ın ’nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk sınavını 3 Eylül’de ’ı ağırlayacak.

'nde 2020-21 sezonundaki rakipleri belli olan A 'ın maç programı da dün açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama da B Ligi 3. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı ekibimizin ilk maçını 3 Eylül'de ile oynayacağı belirtildi. 6 Eylül'de , 9 Ekim'de 'ya konuk olacak Tür kiye, 12 Ekim'de Sırbistan, 14 Kasım'da da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler, gruptaki son maçını ise 17 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile oynayacak.
  1. 5.3.2020
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