İlk sınav Macarlar’a karşı
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk sınavını 3 Eylül’de Macaristan’ı ağırlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-21 sezonundaki rakipleri belli olan A Milli Takım'ın maç programı da dün açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama da B Ligi 3. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı ekibimizin ilk maçını 3 Eylül'de Macaristan ile oynayacağı belirtildi. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya'ya konuk olacak Tür kiye, 12 Ekim'de Sırbistan, 14 Kasım'da da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler, gruptaki son maçını ise 17 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile oynayacak.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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