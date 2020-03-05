Muhsin Ertuğral Milli Takım’da!

Yıllarca Güney Afrika’da teknik direktörlük yapan, Süper Lig’de de Sivasspor’u çalıştıran Muhsin Ertuğral’ın yeni durağı belli oldu. 61 yaşındaki teknik adam, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı.
Yıllarca Güney Afrika'da teknik direktörlük yapan, Süper Lig'de de Sivasspor'u çalıştıran Muhsin Ertuğral'ın yeni durağı belli oldu. 61 yaşındaki teknik adam, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı. Ertuğral, Avrupa ve dünya futbolundaki gelişmeleri takip edecek.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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