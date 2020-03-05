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05 Mart 2020, Perşembe
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’da!

Muhsin Ertuğral Milli Takım’da!

Yıllarca ’da teknik direktörlük yapan, ’de de ’u çalıştıran ’ın yeni durağı belli oldu. 61 yaşındaki teknik adam, Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı.

Yıllarca 'da teknik direktörlük yapan, 'de de 'u çalıştıran 'ın yeni durağı belli oldu. 61 yaşındaki teknik adam, Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı. Ertuğral, Avrupa ve dünya futbolundaki gelişmeleri takip edecek.
  1. 5.3.2020
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