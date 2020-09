Şenol Güneş: Bu maç fırsat

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'nde oynanacak Macaristan karşılaşması öncesi detaylı bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, bugün oynanacak karşılaşmada sahaya süreceği kadroyla ilgili sözlerine başlayıp, "Bazı genç arkadaşlara görev vereceğim. Yeni gelen arkadaşları oynatacağım. Maçı kazanmak istiyoruz ama oyuncularımızı da görmek istiyoruz" dedi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kadro eleştirisine de cevap veren Güneş, sözlerine şöyle devam etti:



BU TAKIM HERKESE AÇIK

"Rıza Çalımbay'ı severim, sayarım. Kardeşim gibidir. Görüşleri de tabii ki olacaktır. Sivasspor'dan 5 futbolcuyu düşünüyordum. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Hakan Arslan... Mert Hakan ve Emre Kılınç transfer oldu. Onları kadroya aldık. Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru olmaz. Daha oyuncu alabilir miydik alabilirdik ama tercihlerimiz bunlar oldu. Burası bir havuz. Herkes gelebilir. Bizim de yeni oynatacağımız oyuncular olacak."



HAKAN İŞİNİ İYİ YAPIYOR

"Hakan Çalhanoğlu, marka değeri büyük olan Milan'da oynuyor. Yetenekleri belli. Bizim için de önemli bir futbolcu. Kaptanlarımızdan da bir tanesi. Tecrübesi ve oyunuyla takıma önemli katkı sağlıyor. Bizim bütün oyuncularımız değerli ve önemli. Hepsi bu bütünün parçası. Her parça görevini yaptığında bütün de iyi hareket ediyor. Hakan Çalhanoğlu oynadığı zaman da oynamadığı zaman da görevini iyi yapan bir arkadaşımız. Uluslararası deneyimiyle işini iyi yapan bir futbolcu."



'EN BÜYÜK RAKİP KORONAVİRÜS'

Şenol Güneş, tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs ile ilgili de şunları söyledi: "Görünmeyen ama en büyük rakibimiz. Bütün ülkeler el birliğiyle virüsü yenmemiz gerek. Bir kişinin veya bir ülkenin virüsü yenmesi önemli değil. Maskemizi takalım, mesafeye, hijyenimize dikkat edelim. Temizlik imandan gelir. Birbirimize destek olarak bunu yeneceğimize inanıyorum ama dünya bu görünmeyen rakibe karşı iyi oynamalı."



'HER ŞEY YOLUNDA'

Şenol Güneş ile birlikte dünkü basın toplantısına çıkan Umut Meraş, kısa konuştu. Yıldız futbolcu, "Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi sürecindeki insanlarımıza da sağlık diliyorum. Uzun süre ayrı kaldık ama 3 gündür kamptayız. İyi çalıştık ve her şey yolunda" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ'İN 63. SINAVI

Şenol Güneş, bugün oynanacak Macaristan maçı ile A Milli Takım'ın başında 63. karşılaşmaya çıkacak. Güneş yönetimindeki Türkiye, 62 maçtan 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmalarda 94 gol attı, 54 gol yedi.