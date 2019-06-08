Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan A 'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı , A 'ın galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı , A 'ın galibiyetinin ardından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından "Tebrikler 'm" şeklinde tweet attı.

İşte o tweet:

  1. 09.06.2019
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