Cengiz Ünder'in korkusu takım arkadaşlarını eğlendirdi
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'in korkusu takım arkadaşlarını eğlendirdi

Cengiz Ünder'in korkusu takım arkadaşlarını eğlendirdi

'da kamp yapan A , yarın oynayacağı Özbekistan maçı öncesi düzenlenen etkinlikle keyifli dakikalar yaşadı. Hız trenine binen milliler heyecanlı olduğu gözlendi.

, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak özel karşılaşmada Özbekistan ile karşılaşacak. kampında Özbekistan maçı öncesinde son antrenmanını yapan A Milli Takım daha sonra düzenlenen etkinlikte stres attı. ve milli takım oyuncuları, Belek'teki The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti. Parkı gezen milli takım kafilesi, Hyper Coaster isimli hızlı trenine bindi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve bazı oyuncuların binmediği hızlı trende bazı oyuncuların heyecanlandığı gözlendi. Trene binen milli oyuncu , tren hareket etmeden önce kararını değiştirerek koltuğundaki kemerleri görevlilere açtırarak indi. Yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki trene binen milli futbolcular, maksimum 120 kilometre hıza ulaşan trende eğlenceli anlar yaşadılar. Emre Belözolğu ile 'ın trenden indikten sonra heyecanlı olduğu görüldü.

Etkinlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 67'nci yaş günü de kutlandı. Şenol Güneş, alkışlar eşliğinde üzerinde resminin bulunduğu pastayı kesti. Daha sonra müzikal bot gösterisini izleyen milliler, parktan ayrıldı. Etkinlikte Şenol Güneş, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince'ye milli takım oyuncuları tarafından imzalanan formayı hediye etti.

  1. 01.06.2019
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