TFF Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret

TFF Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret

Başkanı , hazırlıklarına 'da devam eden A ziyaret etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da 'da , 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor.

Başkanı , hazırlıklarına 'da devam eden A ziyaret etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da 'da , 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. Bugün 'da gerçekleştirilen seçimle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampına geldi. Başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini A Millilere, yapan Nihat Özdemir'i otelin sahibi karşıladı.



  1. 01.06.2019
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