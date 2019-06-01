TFF Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hazırlıklarına Antalya'da devam eden A Milli takımı ziyaret etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hazırlıklarına Antalya'da devam eden A Milli takımı ziyaret etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen seçimle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampına geldi. Başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini A Millilere, yapan Nihat Özdemir'i otelin sahibi Fikret Öztürk karşıladı.
- 01.06.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
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muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
TFF Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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