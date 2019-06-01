TFF Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hazırlıklarına Antalya'da devam eden A Milli takımı ziyaret etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen seçimle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampına geldi. Başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini A Millilere, yapan Nihat Özdemir'i otelin sahibi Fikret Öztürk karşıladı.