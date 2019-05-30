Milliler umut verdi!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 öncesi Yunanistan ile Antalya'da karşılaştı. Karşılaşmayı Cengiz ve Kenan'ın golleriyle 2-0 kazanan milliler, oyunuyla EURO 2020 öncesi umut verdi.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 öncesi Yunanistan ile Antalya'da özel bir maçta karşı karşıya geldi. Saat 21.00'da başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Marian Petrescu düdük çaldı.





Karşılaşmaya etkili başlayan Ay-yıldızlı ekibimiz 11. dakikada Cengiz Ünder'in şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra da baskısını sürdüren milliler 17. dakikada 4. kez milli formayı giyen ve Fortuna Düsseldorf'da top koşturan Kenan Karaman'ın kalabalık Yunanistan savunması arasından vurduğu şut ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın son saniyesinde Dimitris Kurbelis'in attığı golle karşılaşma 2-1 millilerimizin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Ozan Tufan ve Kenan Karaman oyundan alınırken Abdülkadir Ömür ile İrfan Can kahveci oyuna dahil oldu. Karşılaşma 2-1 millilerimizin üstünlüğü ile tamamlanırken Milli Takımımız oyunuyla EURO 2020 için umut verdi. A Milli Takım'ın başında çıktığı ilk iki maçı gol yemeden tamamlayan Milli Takımımız bu karşılaşmada yediği son saniye golüyle bu seri son bulmuş oldu. Millilerimiz bir sonraki karşılaşmasını 2 Haziran'da Özbekistan ile oynayacak.

11'LER



TÜRKİYE :Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun

YUNANİSTAN: Paschalakis, Valerianos, Siopis, Koulouris, Fortounis, Pelkas, Masouras, Mavrias, Kourbelis, Samaris, Koutris