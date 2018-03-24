A Milli Takım'da bir oyuncu daha kadrodan çıkartıldı
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takımı'nın İsveç ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlık geçiren genç futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Ümit millilerin İsveç ile yaptığı maçta forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in ise A Milli Takım'a geri döndüğü belirtildi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:36
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‘Konuşurken dikkat etmeli’
Toplam 13
Yorum
ÜST YAPI NANAY BOLUDAN DA ALTI (6) YİYENLER BENCE AĞZINI BANTLASIN ARTIK. ALT YAPI ÇÖKMÜŞ.
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Az oynuyor ama o burada mutlu
Toplam 1
Yorum
istanbul güzel şehir robin hiç oynamadı yine de istanbulda çok çok mutluydu..
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Şans bize hiç gülmedi
Toplam 2
Yorum
!! şans kabiliyet oranında !! seni bulur..unutma.!!
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