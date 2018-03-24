Salı günü rakip Karadağ – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    günü rakip Karadağ

    <a href="/index/sali?id=380530c1-a993-4dfa-be71-9d9148fc62bc" class="" rel="tag">Salı</a> günü rakip Karadağ
    Milliler, 2018'deki ikinci hazırlık maçında 27 Mart günü Karadağ'a konuk olacak. Dün yeni tasarlanan kırmızı forması ile görücüye çıkan ayyıldızlı oyuncular beyaz renkli deplasman formasını da ilk kez Karadağ karşısında giyecek. 'nun Karadağ karşısında farklı bir onbirle mücadele edip, diğer oyunculara da şans tanıması bekleniyor.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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