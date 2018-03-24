Salı günü rakip Karadağ
Milliler, 2018'deki ikinci hazırlık maçında 27 Mart Salı günü Karadağ'a konuk olacak. Dün yeni tasarlanan kırmızı forması ile görücüye çıkan ayyıldızlı oyuncular beyaz renkli deplasman formasını da ilk kez Karadağ karşısında giyecek. Mircea Lucescu'nun Karadağ karşısında farklı bir onbirle mücadele edip, diğer oyunculara da şans tanıması bekleniyor.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Salı günü rakip Karadağ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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