Medipol Başakşehir Fenerbahçe'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Fenerbahçe ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 23 puanla haftaya 3. sırada başlıyor.

VISCA VE EPUREANU İYİLEŞTİ

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

MARTIN SKRTEL CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.