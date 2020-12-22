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'ye konuk olacak

'in 14. haftasında Başakşeihr, yarın deplasmanda 'ye konuk olacak. 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 11:12
Medipol Başakşehir Fenerbahçe'ye konuk olacak

, 'in 14. haftasında yarın deplasmanda 'ye konuk olacak.

'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, 'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve beraberliklerinden sonra sahasında FK'ya mağlup olmuştu. ekibi, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Fenerbahçe ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 23 puanla haftaya 3. sırada başlıyor.

VISCA VE EPUREANU İYİLEŞTİ

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve , teknik direktör 'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

MARTIN SKRTEL CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören , kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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