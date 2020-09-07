Kenan Karaman Medipol Başakşehir yolunda!
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Başakşehir'in Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için Fortuna Düsseldorf ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Başakşehir haberleri
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı. Turuncu mavililer, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.
Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
- 07.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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