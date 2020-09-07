Kenan Karaman Medipol Başakşehir yolunda!

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı. Turuncu mavililer, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.



Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.