Kenan Karaman Medipol Başakşehir yolunda! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Medipol Başakşehir İşte Kenan Karaman'ın yeni adresi! Süper Lig'e geliyor

yolunda!

Kenan Karaman Medipol Başakşehir yolunda!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden  şampiyonu 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor... Başakşehir'in 'ı kadrosuna katmak için ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Başakşehir haberleri

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'de flaş bir gelişme yaşandı. Turuncu mavililer, 'nın takımında forma giyen 'ı kadrosuna katıyor.Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kenan Karaman: Almanya'da mutluyum - Panorama News

  1. 07.09.2020
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