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01 Eylül 2020, Salı
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'e 'den sol bek!

Başakşehir'e Premier Lig'den sol bek!

'i şampiyon tamamlayan Medipol transferde hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi Grupları'nda mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Başakşehir, 'ın ardından ekibi Brighton'da forma giyen Brezilyalı sol bek Bernardo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

'den ayrılan 'ı renklerine bağlayan 'den bir sol bek hamlesi daha geldi. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Bernardo'yu etmek için düğmeye bastı.

Ajansspor'un derlediği 'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Bernardo'yu 1 yıllığına kiralamak için ekibi Brighton ile görüşüyor.

Oyuncu göndermesi gereken ve 'ın da listesinde yer alan 25 yaşındaki Bernardo, geçen sezon ligde 14 maça çıktı.

  1. 01.09.2020
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