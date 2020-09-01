Başakşehir'e Premier Lig'den sol bek!
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir transferde hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi Grupları'nda mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ın ardından Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Brezilyalı sol bek Bernardo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine bağlayan Başakşehir'den bir sol bek hamlesi daha geldi. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Bernardo'yu transfer etmek için düğmeye bastı.
Ajansspor'un derlediği Sky Sports'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Bernardo'yu 1 yıllığına kiralamak için Premier Lig ekibi Brighton ile görüşüyor.
Oyuncu göndermesi gereken West Ham United ve Newcastle United'ın da listesinde yer alan 25 yaşındaki Bernardo, geçen sezon ligde 14 maça çıktı.
- 01.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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