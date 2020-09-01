Başakşehir'e Premier Lig'den sol bek!

Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine bağlayan Başakşehir'den bir sol bek hamlesi daha geldi. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Bernardo'yu transfer etmek için düğmeye bastı.

Ajansspor'un derlediği Sky Sports'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Bernardo'yu 1 yıllığına kiralamak için Premier Lig ekibi Brighton ile görüşüyor.





Oyuncu göndermesi gereken West Ham United ve Newcastle United'ın da listesinde yer alan 25 yaşındaki Bernardo, geçen sezon ligde 14 maça çıktı.