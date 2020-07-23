Skrtel'den transfer sözleri! "Teklifi kabul etmedim"
Medipol Başakşehir ile şampiyon olarak takımın tarihi başarısına önemli katkı sağlayan Martin Skrtel'den transfer sözleri geldi. Yıldız stoper, Sparta Prag'dan teklif aldığını ve bu teklifi reddettiğini açıkladı.
Başakşehir'in Süper Lig'de ilk kez şampiyonluğa ulaştığı takımın kilit oyuncuları arasında yer alan Martin Skrtel, Çekya basınına transfer açıklamasında bulundu.
"TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"
Birçok teklif aldığını kaydeden tecrübeli stoper, "Sparta Prag'dan ciddi bir teklif geldi ancak kabul etmedim. Başka kulüplerden de teklifler aldım, Slovakya'dan ve başka ülkelerden. Bu yaşımda bana böyle ilgi olması beni şaşırtıyor ancak bu yaştan sonra geçen sene yaptığım gibi büyük deneyimler yaşama peşinde değilim" dedi.
Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Atalanta ile 1 aylık bir macera yaşayan 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
- 23.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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