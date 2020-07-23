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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Skrtel'den sözleri! "Teklifi kabul etmedim"

Skrtel'den transfer sözleri! "Teklifi kabul etmedim"

Medipol ile şampiyon olarak takımın tarihi başarısına önemli katkı sağlayan 'den sözleri geldi. Yıldız stoper, 'dan teklif aldığını ve bu teklifi reddettiğini açıkladı.

'in 'de ilk kez şampiyonluğa ulaştığı takımın kilit oyuncuları arasında yer alan , Çekya basınına açıklamasında bulundu.

"TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"
Birçok teklif aldığını kaydeden tecrübeli stoper, "'dan ciddi bir teklif geldi ancak kabul etmedim. Başka kulüplerden de teklifler aldım, Slovakya'dan ve başka ülkelerden. Bu yaşımda bana böyle ilgi olması beni şaşırtıyor ancak bu yaştan sonra geçen sene yaptığım gibi büyük deneyimler yaşama peşinde değilim" dedi.

'de 3 yıl oynadıktan sonra Atalanta ile 1 aylık bir macera yaşayan 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

  1. 23.07.2020
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