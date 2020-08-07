Son dakika: Başakşehir Mehmet Topal'ın sözleşmesini uzattı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Resmen açıklandı! Mehmet Topal'dan bir yıllık imza

Son dakika: Başakşehir 'ın sözleşmesini uzattı!

Son dakika: Başakşehir Mehmet Topal'ın sözleşmesini uzattı!

, tecrübeli futbolcu 'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak, deneyimli ismin kontratını bir yıl daha uzattığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'i zirvede tamamlayan , tecrübeli futbolcu 'ın kontratını, mukavelede yer alan opsiyonu kullanarak bir yıl uzattığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

2019-2020 sezonu başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası "üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu" unvanıyla Türk tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 13:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başakşehir Mehmet Topal'ın sözleşmesini uzattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA