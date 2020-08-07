Son dakika: Başakşehir Mehmet Topal'ın sözleşmesini uzattı!
Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak, deneyimli ismin kontratını bir yıl daha uzattığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'i zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın kontratını, mukavelede yer alan opsiyonu kullanarak bir yıl uzattığını duyurdu.
Medipol Başakşehir'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
2019-2020 sezonu başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası "üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu" unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 13:42
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