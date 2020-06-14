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14 Haziran 2020, Pazar
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Buruk, G.Saray maçını işaret etti

Buruk, G.Saray maçını işaret etti

, şampiyonluk hakkında öngörülerde bulundu.

, şampiyonluk hakkında öngörülerde bulundu. Buruk, "Birkaç hafta sonra şampiyonluk yarışında durum daha belirgin olur. Özellikle iki hafta sonra G.Saray ile maçımız belirgin olacak. Biz şampiyon olmak istiyoruz ve oyuncularımla beraber çok iddialıyız ve inşallah hedefimize ulaşmak için çalışacağız" diye konuştu.
  1. 14.6.2020
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