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07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Medipol Başakşehir Flaş! 18'lik yetenek ile resmen anlaşıldı

'de!

Tidjany Bangoura Medipol Başakşehir'de!

Süper Ligde sürpriz gelişmesi... Guineefoot.info adlı internet sitesinin haberine göre , (18) ile resmen anlaştı. Turuncu mavililer, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de flaş gelişmesi... Afrika basınında yer alan habere göre , 18 yaşındaki 'yı kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 18'lik futbolcu ile turuncu mavililer 2 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 18:26
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