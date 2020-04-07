Süper Ligde sürpriz transfer gelişmesi... Guineefoot.info adlı internet sitesinin haberine göre Medipol Başakşehir, Tidjany Bangoura (18) ile resmen anlaştı. Turuncu mavililer, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de flaş transfer gelişmesi... Afrika basınında yer alan habere göre Medipol Başakşehir, 18 yaşındaki Tidjany Bangoura'yı kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 18'lik futbolcu ile turuncu mavililer 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 18:26
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tidjany Bangoura Medipol Başakşehir'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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