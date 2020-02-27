Medipol Başakşehir 4-1 Sporting | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir'den Sporting karşısında tarihi bir galibiyet geldi. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında rakibine 3-1 mağlup olan turuncu lacivertliler, rövanş karşılaşmasında Portekiz ekibini Fatih Terim Stadyumu'nda konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan turuncu lacivertliler, ilk dakikadan itibaren Sporting'e baskısını hissettirdi. Üst üste ataklarla rakip savunmayı bunaltan temsilcimiz, Martin Skrtel'in 31. dakikada attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Golden sonra rakip kaleye ataklarını sıklaştıran Medipol Başakşehir, ilk yarının sonlarında bir gol daha buldu. 45. dakikada sahneye çıkan Aleksic muazzam bir frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda iki takımın da karşılıklı atakları vardı. Sporting 68. dakikada Vietto'nun kafa vuruşundan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Yediği golden sonra maçı uzatmalara taşımak için 1 gol arayan Medipol Başakşehir oyuna yeniden ağırlığını koydu. Turuncu-lacivertlilerde 91. dakikada sahneye çıkan Edin Visca, düzgün bir vuruşla Sporting kalecisi Maximiliano'yu mağlup etti ve bu gol karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

UZATMALARDA TUR GELDİ!

Medipol Başakşehir - Sporting karşılaşmasının ilk uzatma devresinde gol çıkmadı ve 3-1'lik skorla ikinci uzatma devresine geçildi. İki ekip de temkini elden bırakmazken, turuncu-lacivertlilere turu getiren golü 119. dakikada Edin Visca kaydetti. Penaltı kazanan temsilcimizde topun başına geçen Boşnak yıldız, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla tarihi bir geri dönüşe imza atan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir'in bu kulvarda en skorer ismi olan kaptan Edin Visca, bu maçla birlikte gol sayısını da 12'ye çıkardı.

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ YARIN

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak ve Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting Lizbon'un 68. dakikada bulduğu golden sonra oyuncu değişikliklerine gitti.

İlk değişikliğini 77. dakikada yapan Buruk, Azubuike'nin yerine Berkay Özcan'ı oyuna sürdü. 85. dakikada Elia'nın yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna alan Okan Buruk, üçüncü değişikliğini 89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Robinho'yu sahaya sürerek gerçekleştirdi.

Buruk, 119. dakikada penaltıdan turu getiren golü atan Visca'nın yerine de 120. dakikada 120 Ponck'u aldı.

SKRTEL'DEN GOLLERE DEVAM

Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Süper Lig'den sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de gol sevinci yaşadı.

Sporting Lizbon karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Martin Skrtel, turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'de son oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinin de 90. dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.

İstanbul ekibinin formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü atan Skrtel'in, bu sezon Süper Lig'de de 3 golü bulunuyor.

ALEKSIC'TEN AVRUPA LİGİ'NDE İLK GOL

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa Ligi'nde ilk golünü Sporting Lizbon ağlarına gönderdi.

Aleksic, 45. dakikada kullandığı frikikte çok sert vurdu ve turuncu-lacivertli takımı 2-0 öne geçiren golü attı.

VISCA AVRUPA'DAKİ 12. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Sporting Lizbon karşısında umutlarını sürdüren golü, 90+1. dakikada atan Edin Visca, İstanbul ekibine turu getiren golü de 119. dakikada penaltıdan atmayı başardı.

Sporting Lizbon ağlarını iki kez sarsan Visca, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte tur sevincini yaşayan turuncu-lacivertli ekibin sevinci saha içinde uzun süre devam etti.

MAÇIN KIRILMA ANI 88. DAKİKA

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında oynanan mücadelenin kırılma anı 88. dakikada yaşandı.

Konuk ekibin atağında sağdan ceza sahasına giren Doumbia'nın şutunda kaleci Mert Günok'un da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Bu pozisyondan 3 dakika sonra ise Edin Visca karşılaşmayı uzatmalara götüren golü atmayı başardı. Uzatma bölümünde Visca ile bir gol daha bulan turuncu-lacivertliler, turu geçen taraf oldu.