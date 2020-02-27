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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Maçın kahramanından tur yorumu: Türkiye için kazandık

'de : için kazandık

Başakşehir'de Edin Visca: Türkiye için kazandık

Avrupa Ligi'nde tarih yazan Medipol 'de kaptan , karşılaşma sonrası konuştu. Gerçekten tarih yazdıklarını belirten yıldız isim, için, Başakşehir için kazandıklarını söyledi.

Medipol 'e Sportin Lizbon karşısında 90+1'de uzatmayı, 119'da da turu getiren golleri atan takım kaptanı maçın kahramanı oldu. Yıldız isim karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Turu değerlendiren Edin Visca, "Büyük bir sevinç var. Sporting'i gerçekten geçmek büyük bir sonuç. Hem Başakşehir, hem ülke için. Portekiz'de ilk devre kötü, ikinci devre daha aiyi oynadık. Bugün de iyi bir takım performansı sergiledik. 120 dakika topa sahip olduk. Çok pozisyon bulduk. Burası benim evim. 9 sezondur buradayım. Burada tarih ayzmak istiyorum, hem ligde, hem Avrupa'da. Bu turu başkan , yönetim ve tüm çalışanlara hediye ediyorum. Bu galibiyet herkes için..." ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZDIK! TÜRKİYE İÇİN..."

Attığı iki golü yorumlayan Boşnak yıldız, "Galibiyet önemli, her gol önemli. Son saniyede uzaktan gol atmak değerli. Penaltıyı kazanınca atacağıma inandım. Hak ediyoruz. Sakindim. Böyle bir penaltı kullanmak istedim. Gerçekten tarih yazdık. için, Başakşehir için kazandık. Daha devam edeceğiz. İyi bir takımız, güçlüyüz. Çok inanıyoruz, çok güçlüyüz. Şimdi dinleneceğiz. Pazartesi önemli bir maçımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 00:19
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