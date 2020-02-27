Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt ertelendi! Nedeni... | Salzbrug - Frankfurt maçı neden ertelen? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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- ertelendi! Nedeni...

Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt ertelendi! Nedeni...

son 32 turu rövanş karşılaşmasında flaş gelişme... İlk maçını 'un 4-1'lik üstünlükle tamamladığı turun rövanşı, Avusturya'da gerçekleştirilecekti ancak çıkan fırtına nedeniyle mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

İlk maçını 'un 4-1'lik üstünlükle tamamladığı son 32 turu rövanş karşılaşmasında , Alman rakibini bu kez evinde ağırlayacaktı.

MAÇ ERTELENDİ

Eintracht Frankfurt'un yaptığı resmi açıklamaya göre, saatte 120 kilometre hızı bulan kasırga nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 28 Şubat Cuma günü yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 17:19
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