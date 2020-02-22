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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Neo-nazi skandalı

Neo-nazi skandalı

Ligi'ndeki Frankurt-Salzburg maçına Neo-'in tepkisi damga vurdu.

Ligi'ndeki Frankurt- Salzburg maçına Neo- 'in tepkisi damga vurdu. Maç öncesinde, Hanau'da 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısı için anma düzenlendi. Neo-Naziler tepki gösterince, statta 'Naziler dışarı' sesleri yükseldi.
  1. 22.2.2020
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